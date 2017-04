- Det er slet ikke acceptabelt. Kommunerne har misforstået deres opgave, som er at levere kernevelfærd.



Sådan siger Dansk Folkepartis ældreordfører, Jeppe Jakobsen.



Udtalelsen kommer på baggrund af en ny analyse fra fagforbundet FOA, der viser, at kommunale besparelser resulterer i nul- og i visse tilfælde minusvækst i ældreplejen, selv om der i finansloven sidste år blev bevilget penge, der specifikt skal gå til det område - den såkaldte værdighedsmilliard.



Pengene, som regeringen har øremærket, bliver ganske vist brugt på de ældre. Men flere kommuner har flyttet penge, som de før brugte på ældre, til andre områder.



Derfor bruger kommunerne samlet set ikke mere på ældre, end før de fik den såkaldte værdighedsmilliard.



Jeppe Jakobsen lægger derfor op til, at kommunerne skal have mindre økonomisk selvstyre, hvis ikke de prioriterer anderledes.



- Vi bliver nødt til at øremærke en langt større del af kommunernes økonomi, så vi fortæller dem, at der skal være styr på kernevelfærden, inden de begynder på andre tiltag, siger han.



Kirsten Normann Andersen, der er sundhedsordfører for SF, mener ikke, at man kan beskylde kommunerne for at prioritere forkert.



- Det handler i bund og grund om, at kommunerne ikke har et budget, der kan få enderne til at nå sammen.



- Der er derfor behov for at få kigget på den måde, vi tildeler kommunerne penge på, siger hun.



Tidligere på året foreslog SF derfor, at regeringen fremsatte et lovforslag om et nedskæringsstop i ældreplejen fra 2018 til 2021.



SF lagde samtidig op til, at kommunerne kan få tildelt penge i forhold til væksten i antallet af ældre under forudsætning af, at kommunerne øger deres udgifter til ældreområdet.



Det beslutningsforslag blev dog stemt ned af alle andre partier i Folketinget.



/ritzau/