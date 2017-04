Nazi-anklaget Merkel svarer afdæmpet på tyrkisk afstemning

Den tyske Forbundskansler, Angela Merkel, opfordrer Tyrkiets præsident til at føre en "respektfuld dialog" med sit lands borgere efter søndagens folkeafstemning.



Et lille flertal af de tyrkiske vælgere besluttede, at præsidentens magt skal styrkes.



"Regeringen forventer, at den tyrkiske regering nu vil søge en respektfuld dialog med alle politiske og samfundsmæssige kræfter i landet efter denne hårde valgkamp."



Det siger Merkel i en fælles udtalelse med udenrigsminister Sigmar Gabriel.



Forholdet mellem Tyrkiet og Tyskland kom på en hård prøve under den tyrkiske valgkamp.



Præsident Recep Tayyip Erdogan og flere af hans ministre anklagede Merkel og hendes ministre for at opføre sig som nazister. Den samme anklage blev rettet mod Hollands regering.



Det skete, efter at flere tyrkiske ministre fik nej til optræde på valgmøder i Tyskland for at få derboende tyrkere til at stemme ja til at give Erdogan mere magt.



"Den smalle afgørelse viser, hvor dybt det tyrkiske samfund er splittet," konstaterer Merkel og Gabriel.



De siger, at den tyske regering så hurtigt som muligt vil genoptage samtalerne med den tyrkiske regering. De voldsomme nazibeskyldninger bliver ikke nævnt.



Merkels og Gabriels udtalelser mandag er mere afdæmpede end den danske statsministers.



"Mærkeligt at demokrati bruges til at indskrænke demokrati. Anfægter ikke flertallets ret, men er nu ret bekymret over ny tyrkisk styreform," skriver Lars Løkke Rasmussen (V) på Twitter.



I Tyskland stemte næsten to ud af tre tyrkere, der valgte at deltage i folkeafstemningen, at sætte deres kryds til fordel for Erdogan.



Der var 2,9 millioner stemmeberettigede tyrkere i udlandet, og heraf var cirka det halve bosiddende i Tyskland.



