Diplomater fra Rusland, USA og FN planlægger at mødes i den schweiziske by Genève i næste uge for at drøfte den syriske krise.



Det oplyser den russiske viceudenrigsminister, Mikhail Bogdanov.



Rusland afventer stadig at få bekræftet fra USA, at mødet vil finde sted, siger han.



USA's udenrigsminister, Rex Tillerson, havde i sidste uge sit første møde med den russiske udenrigsminister, Sergej Lavrov. Mødet fandt sted i Moskva.



Det var et møde med mange spændinger. De var forårsaget af et angreb med kemiske våben mod den oprørskontrollerede by Khan Sheikhoun i det nordvestlige Syrien. Snesevis af mennesker mistede livet.



USA og de vestlige lande anklagede den syriske regeringshær for at have bombet byen med kemiske våben.



Rusland er allieret med Syrien og støtter med fly den syriske hær i krigen. Regeringen i Moskva hævder, at de kemiske våben tilhørte oprørerne.



USA reagerede på angrebet med de kemiske våben ved at angribe den syriske hærs flybase nær byen Homs med 59 Tomahawk-raketter.



Rusland har i FN's Sikkerhedsråd nedlagt veto mod en resolution, som pålægger, at der skal iværksættes en international undersøgelse af angrebet.



/ritzau/Reuters