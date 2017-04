Et lille flertal i Tyrkiet har søndag stemt for en forfatningsændring, der vil koncentrere politisk magt i et nyt præsidentembede.



Og med resultatet af folkeafstemningen rykker Tyrkiet længere væk fra at blive medlem af EU.



Det skriver den danske udenrigsminister, Anders Samuelsen (LA), på Twitter.



- Med forfatningsændringerne fortsætter Tyrkiet en kurs væk fra europæiske værdier og et muligt EU-medlemskab, skriver han i tweetet.



Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) udtrykte søndag aften bekymring over resultatet af søndagens folkeafstemning i Tyrkiet.



- Mærkeligt at demokrati bruges til at indskrænke demokrati. Anfægter ikke flertallets ret, men er nu ret bekymret over ny tyrkisk styreform, skrev statsministeren på Twitter.



Den tyrkiske valgkommission har erklæret sejr for ja-fløjen. Da 99,45 procent af stemmerne var talt op, var der 51,37 procent jastemmer og 48,63 procent nejstemmer.



De to vigtigste oppositionspartier har varslet en klage over resultatet. De henviser blandt andet til, at en del stemmesedler ikke har været behørigt stemplet.



/ritzau/