V: Tyrkiet bevæger sig med syvmileskridt væk fra os andre

Trist og sørgeligt.



Sådan lyder reaktionen fra Venstres udenrigsordfører, Michael Aastrup Jensen, efter at Tyrkiet søndag har stemt ja til en forfatningsændring, som blandt andet vil give præsidenten flere magtbeføjelser.



Med afstemningen har Tyrkiet bevæget sig et stort skridt væk fra Europa mod Mellemøsten, siger han.



"De skridt, som Tyrkiet har taget siden kupforsøget, betyder, at Tyrkiet er så langt væk fra at være et demokratisk og europæisk land," siger Michael Aastrup Jensen.



"Det er sørgeligt – ikke mindst set i lyset af, hvordan Erdogan har prøvet at dreje det i den retning, han gerne ville. Han har lukket uafhængige medier og fængslet tilfældige borgere, og stadigvæk har han kun lige kunnet snige sig over 50 procent."



Udenrigsordføreren ser det stadig muligt at samarbejde med Tyrkiet i Nato og om de fælles sikkerhedspolitiske interesser, som EU-landene og tyrkerne har i eksempelvis Syrien og Irak.



"Men så må jeg samtidig sige, at det er svært at se Tyrkiet som EU-kandidatland og som medlem af Europarådet, fordi Tyrkiet bevæger sig med syvmileskridt væk fra alle os andre," siger han.



/ritzau/