Løkke om Tyrkiet: Sært at indskrænke demokrati med demokrati

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) udtrykker bekymring over resultatet af søndagens folkeafstemning i Tyrkiet.



Et lille flertal har stemt for en forfatningsændring, der vil koncentrere politisk magt i et nyt præsidentembede.



- Mærkeligt at demokrati bruges til at indskrænke demokrati. Anfægter ikke flertallets ret, men er nu ret bekymret over ny tyrkisk styreform, skriver statsministeren på Twitter.



Formanden for Europarådet, Thorbjørn Jagland, opfordrer i lyset af det tætte valgresultat Tyrkiets ledere til "nøje at overveje de næste skridt".



- Det er af yderste vigtighed at sikre retsvæsnets uafhængighed i overensstemmelse med de principper for retsstaten, der er nedfældet i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, siger Jagland i en skriftlig erklæring.



Tyrkiet er medlem af Europarådet. Det er også en forudsætning for, at landet kan blive medlem af EU. Begge institutioner tager afstand fra dødsstraf.



Der er også sent søndag kommet en fælles udtalelse fra EU. Bag den står formanden for EU-Kommissionen, Jean-Claude Juncker, EU's udenrigschef, Federica Mogherini, og udvidelseskommissær Johannes Hahn.



- Forfatningsændringerne - og især deres praktiske gennemførelse - vil blive vurderet i lyset af Tyrkiets forpligtelser som EU-kandidatland og som medlem af Europarådet.



- Vi opfordrer Tyrkiet til at adressere Europarådets bekymringer og anbefalinger. Også hvad angår undtagelsestilstanden, hedder det fra EU-toppen.



EU-lederne tilføjer, at de afventer en vurdering fra OSCE's valgobservatører. Det gælder også rapporterne om ulovligheder ved afstemningen.



- Set i lyset af det tætte resultat og de vidtrækkende konsekvenser af forfatningsændringerne opfordrer vi også de tyrkiske myndigheder til at søge den bredest mulige nationale opbakning i gennemførelsen, hedder det.



Den tyrkiske valgkommission har erklæret sejr for ja-fløjen. Da 99,45 procent af stemmerne var talt op, var der 51,37 procent jastemmer og 48,63 procent nejstemmer.



De to vigtigste oppositionspartier har varslet en klage over resultatet. De henviser blandt andet til, at en del stemmesedler ikke har været behørigt stemplet.



/ritzau/