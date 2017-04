Tyrkisk premierminister erklærer sejr for ja-fløjen

De tyrkiske vælgere har stemt ja til at udstyre landets præsidentembede med langt flere beføjelser, end det har i dag.



Med 99 procent af stemmerne talt op efter søndagens folkeafstemning har 51,34 procent af vælgerne stemt ja, mens 48,66 procent har stemt nej. Det viser opgørelsen fra det officielle tyrkiske nyhedsbureau Anadolu.



Det ligner således en meget kneben sejr, men i Ankara er tusindvis af tilhængere af regeringen og præsident, Recep Tayyip Erdogan, samlet søndag aften for at fejre resultatet.



Kort før klokken 21 dansk tid taler premierminister Binali Yildirim til de glade vælgere.



- Landet stemte, og det sagde ja, siger Yildirim, der dog indledte med at sige, at der stadig var tale om "uofficielle resultater".



/ritzau/