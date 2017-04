Storbritannien: Ny missiltest i Nordkorea er bekymrende

FAKTA

Det er bekymrende, at Nordkorea endnu en gang har forsøgt at affyre et missil under en våbentest søndag morgen.



Det er holdningen i den britiske regering, efter at USA har bekræftet meldingerne om missiltesten fra det sydkoreanske militær, skriver AFP.



Ifølge det amerikanske forsvarsministerium eksploderede missilet "næsten øjeblikkeligt".



Det er dog ikke desto mindre bekymrende, at Nordkorea igen trykker på aftrækkeren, hedder det i en erklæring fra det britiske udenrigsministerium.



- Vi har været her før, og vi fortsætter med at følge situationen, udtaler udenrigsminister Boris Johnson i erklæringen.



- Vi står sammen med vores internationale partnere for at sige, at Nordkorea skal overholde FN's resolutioner, der skal sikre fred og stabilitet i regionen og stoppe styrets udvikling af atomvåben, tilføjer Johnson.



Den mislykkede missiltest skete, dagen efter at Nordkorea markerede 105-års-dagen for landets grundlægger, Kim Il-sung, med en stor militærparade.



Også hos nabolandet Sydkorea ser man med stor alvor på de seneste provokationer fra nord.



Ifølge det sydkoreanske udenrigsministerium udgør Nordkoreas våbenprogram en trussel mod hele verden.



- Nordkoreas demonstration af et udvalg af missiler ved gårsdagens parade og forsøget på at affyre et ballistisk missil i dag er en magtdemonstration, der er en trussel mod hele verden, hedder det i en erklæring fra det sydkoreanske udenrigsministerium ifølge Reuters.



Missiltesten skete, få timer før USA's vicepræsident, Mike Pence, landede i Sydkorea for at netop at diskutere det anspændte forhold til Nordkorea.



Præsident Donald Trump er ligeledes blevet briefet om affyringen, men har foreløbigt afvist at kommentere udviklingen.



/ritzau/