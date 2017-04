25 borgmestre bijobber med bestyrelsesposter

FAKTA

Trekvart million for at være borgmester og en halv million ekstra for at sidde i diverse bestyrelser.



Det var bundlinjen for en række af landets borgmestre, da de gjorde lønsedlerne op for 2016. Og 2017 ser ud til at blive markant mere indbringende, skriver Jyllands-Posten søndag.



Et flertal i Folketinget har - efter anbefaling fra vederlagskommissionen - sat borgmestrenes løn op med godt 30 procent fra i år.



Men de samme politikere har skrottet kommissionens anbefaling om at modregne borgmestrene, når de "varetager andre vederlagte hverv som følge af det politiske hverv".



Med en lønstigning på 30 procent er det forkert, at borgmestrene fortsat kan have biindtægter for adskillige hundrede tusinder. Det mener kommunaldirektør i Rebild Jes Lunde, som sad med i vederlagskommissionen.



25 af landets 98 borgmestre tjente sidste år over en kvart million på bestyrelsesposter. Heraf fik syv bogmestre over en halv million.



Topscorer var Albertslunds borgmester, Steen Christiansen (S), som tjente 709.000 kroner på blandt andet at sidde i bestyrelser.



Dermed havde han en samlet løn på 1,38 millioner kroner. Ifølge kommunernes egne offentliggjorte tal blev han dermed kun overgået af borgmestrene i Aalborg og Herning.



Borgmestrenes biindtægter er "usundt for demokratiet", mener fagforeningen FOA's formand, Dennis Kristensen.



- Det er grundlæggende en syg kultur, når honorarer for det, der falder ved siden af det klassiske borgmesterarbejde, fylder så meget.



- Det flytter fokus fra, hvad man er valgt til af borgerne, til de hverv man skal sørge for at sidde på, fordi det giver honorar af betydelig størrelse.



V-gruppeformand Søren Gade forsvarer dog lønningerne.



- Hvis et byråd mener, at en borgmester kan tage et hverv mere, skal borgmesteren selvfølgelig også betales for det, siger han til avisen.



/ritzau/