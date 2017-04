Hun anholdte lastbilangriber: Jeg vidste det var ham

De to betjente, som arresterede gerningsmanden bag fredagens lastbilangreb i Stockholm, troede først, at de var kaldt ud på en ganske almindelig rutineopgave.



Politiet havde fået et opkald om en person, der lignede den efterlyste usbeker Rakhmat Akilov.



Derfor havde de også overvejet, at det måske kunne være gerningsmanden. Det fortæller den ene af betjentene ved navn Emma til den svenske avis Aftonbladet.



Den 37-årige kvinde havde talt i telefon med den mand, som slog alarm i forstaden Märsta, fordi han mente at genkende en mand fra politiets overvågningsbilleder.



Han havde fulgt efter manden i sin bil, men turde ikke køre længere. I stedet havde han parkeret i nærheden.



Da Emma og kollegaen Alex ankom til stedet fredag aften lidt før klokken 20, så de to betjente en mand komme gående langs vejen, fortæller Emma.



Hun steg ud af politibilen, og Akilov vendte sig om. De fik øjenkontakt, og Emma blev øjeblikkeligt klar over, at det var den eftersøgte mand, der stod foran hende.



"Jeg tænkte: Den her person er jeg nødt til at få kontrol over med det samme," siger hun til Aftonbladet.



Det lykkedes at anholde manden, og Emma gav ham håndjern på.



Efter ti minutter ankom flere patruljer og indsatsstyrken til stedet.



"Det var skønt at arrestere ham - både for offentligheden, politiet, ja, virkelig for alles skyld," siger Emma.



Hun vil dog ikke have al æren for at fange gerningsmanden bag det dødelige angreb.



"Den største helt er manden, som kørte efter og anmeldte ham. Han burde få en medalje. Det var utroligt modigt gjort," siger hun til Aftonbladet.



39-årige Rakhmat Akilov har siden erkendt, at han stod bag angrebet, som kostede fire personer livet og sårede 15.



Han har siddet varetægtsfængslet siden tirsdag. Og det er kommet frem, at han tidligere har udtrykt sympati for Islamisk Stat.



Og onsdag kom det frem, at han ifølge en usbekisk sikkerhedskilde forsøgte at rejse til Syrien for at tilslutte sig den ekstremistiske gruppe i 2015. Det har det svenske sikkerhedspoliti Säpo dog ingen kommentarer til.



/ritzau/TT