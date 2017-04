En malaysisk domstol udsætter et retsmøde af to kvinder, som er anklaget for at stå bag giftdrabet på Kim Jong-nam, der er halvbror til Nordkoreas leder, Kim Jong-un.



De to kvinder, der risikerer dødsstraf, ankom begge iført skudsikre veste til retten, som blev bevogtet af omkring 100 politibetjente.



Retsmødet var hurtigt overstået, fordi anklagemyndigheden anmodede om mere tid til at indsamle beviser i sagen. Datoen for næste retsmøde er sat til 20. maj.



Begge kvinder accepterede udsættelsen.



Kim Jong-nam blev dræbt i Kuala Lumpurs internationale lufthavn i februar. Drabet blev fanget på video af overvågningskameraer i lufthavnen.



Ifølge anklagen smurte de to kvinder, der er fra henholdsvis Vietnam og Indonesien, nervegassen VX ud i ansigtet på Jong-nam med en klud.



VX betragtes af FN som et masseødelæggelsesvåben.



Både Malaysia, USA og Sydkorea anklager det nordkoreanske regime for at stå bag drabet.



Attentatet har kraftigt forværret Malaysia og Nordkoreas forhold. Dog skete der en forbedring, da Kim Jong-nams lig blev sendt tilbage til Pyongyan.



/ritzau/dpa