Dansk Folkeparti har hele tiden været fortaler for, at Danmark bør indføre kontrol af alle indrejsende fra Sverige.



Og med fredagens terrorangreb i Stockholm mener partiets udlændingeordfører Martin Henriksen, at argumenterne er blevet endnu stærkere.



"Vi skulle igennem en stor migrantkrise, før Venstre og Socialdemokraterne indså, at det var nødvendigt med grænsekontrol til Tyskland. På samme måde bliver det også sværere for de andre partier at blive ved med at analysere situationen i forhold til Sverige. Der skal handles nu," siger Henriksen.



Netop erfaringerne fra grænsekontrollen mod Tyskland bør danne grobund for at forstærke indsatsen mod illegale indvandrere, mener han.



"Vi har afvist 3000 illegale indvandrere ved den tyske grænse, og kontrollen har afstedkommet 1200 sigtelser på eller ved grænsen. Derfor er der intet argument for, at vi ikke også skal have det mod Sverige. Slet ikke, når man kan se, at der er øget risiko for terror i de omkringliggende lande. Det vil også smitte af på Danmark," siger Martin Henriksen.



Han er klar over, at man aldrig nogensinde vil kunne gardere sig fuldstændigt mod angreb som det i Stockholm.



Og han ved også, at øget kontrol medfører øgede omkostninger for staten og øget bøvl for de mennesker, der måtte blive forsinket af kontrollen.



"Vi mener, at ulemperne opvejes af fordelene ved større kontrol. Den pris er vi klar til at betale fra Dansk Folkepartis side. Danmarks sikkerhed går forud for længere pendletid og mulige bilkøer," siger Henriksen.



En 39-årig usbeker, der havde fået afslag på sin asylansøgning, har tilstået at have begået terrorangrebet i Stockholm, hvor en lastbil blev kørt ind i en folkemængde.



Fire blev dræbt og flere såret.



I den forbindelse er det kommet frem, at den svenske stat ikke ved, hvor yderligere 12.000 andre afviste asylansøgere befinder sig.



/ritzau/