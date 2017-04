Relateret indhold Artikler

USA's præsident, Donald Trump, vil arbejde på at forstærke Nato-samarbejdet.



Det siger han efter et møde med Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, i Det Hvide Hus.



"Nato er ikke længere forældet", siger Donald Trump.



Den amerikanske præsident har tidligere sagt, at USA ikke nødvendigvis skal beskytte Nato-lande, der ikke lever op til løftet om at bruge to procent af bnp på forsvarsbudgetterne.



Og præsidenten gentager trods de pæne ord sin kritik af byrdefordelingen i forsvarsalliancen.



"Samtidig med, at vi tager fat på vores fælles udfordringer, er vi også nødt til at sikre, at Nato-medlemmerne lever op til deres økonomiske forpligtelser og betaler det, de skylder," siger han efter mødet med Stoltenberg.



Den amerikanske præsident talte også for, at Nato og USA kan forbedre forholdet til Rusland.



"Det ville være vidunderligt, hvis Nato og vores land kunne komme bedre ud af det med Rusland," siger Donald Trump.



Han indrømmer dog, at forholdet lige nu "måske er det dårligste nogensinde".



Rusland har beskyldt USA for at bryde med international lov, efter at amerikanerne bombede en syrisk flybase.



Det skete som reaktion på, at Syriens styre havde gennemført et angreb med giftgas på sin egen befolkning.



Den forhenværende norske statsminister betegner sit møde med Donald Trump som produktivt.



Inden havde han understreget, at han var enig med Trump i, at der er behov for at øge budgetterne.



"Trumps stærke fokus på dette har haft effekt. Vi er enige i, at landene må investere mere i alliancen."



- Byrdefordelingen har været mit vigtigste fokus, siden jeg trådte til, og nu er vi nået til et vendepunkt, siger Stoltenberg.



Nato-chefen oplyser desuden, at Trump og Nato har aftalt, at begge skal gøre mere i kampen mod terror.



/ritzau/Reuters