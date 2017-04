USA efter møde i Rusland: Vores forhold har nået et lavpunkt

Det er to alvorlige udenrigsministre fra henholdsvis Rusland og USA, der onsdag aften er trådt frem efter et møde i Moskva.



Forud for mødet har begge lande skærpet tonen, og forholdet mellem de to har nået et lavpunkt med mistillid.



Det siger den amerikanske udenrigsminister, Rex Tillerson, på et pressemøde.



Forholdet er forværret efter først et formodet kemisk angreb i Syrien og siden et efterfølgende amerikansk modangreb i sidste uge.



Russerne er tætte allierede med Syriens præsident, Bashar al-Assad.



Imens USA - der mener Syrien står bag gasangrebet - vil have Assad væk fra magten i det borgerkrigsramte land.



Men Rusland og præsident Vladimir Putin er parat til at forbedre det anstrengte forhold til USA.



Det siger den russiske udenrigsminister, Sergej Lavrov, efter mødet, hvor også Putin deltog.



Og der er enighed blandt de to parter, betoner Lavrov.



Både USA og Rusland ønsker en FN-ledet undersøgelse af angrebet, som ramte den syriske Idlib-provins og kostede knap 90 livet.



Rusland erklærer sig desuden parat til at genoptage en sikkerhedsaftale, som de to lande underskrev i 2015.



Den omhandler en direkte telefonlinje mellem russerne og amerikanerne for at forebygge sammenstød i det syriske luftrum i forbindelse med bombardementer.



/ritzau/