DF til Lunde: Mange aktindsigter er et sundhedstegn

Det er ikke særligt klogt sagt af miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V), at det er en sygdom i samfundet, at der bliver søgt aktindsigt i alt mellem himmel og jord.



Men udtalelsen, der faldt på et møde i Miljøstyrelsen i november, skal ikke have konsekvenser for ministeren, mener Dansk Folkepartis gruppeformand, Peter Skaarup:



- Der er givetvis mange ansøgninger om aktindsigt. Men derfor behøver man ikke kalde det et sygdomstegn.



- Det kunne jo også være et sundt tegn, at der er en stor interesse fra borgernes og journalisternes side i at finde ud af, hvad der foregår hos myndighederne.



Esben Lundes udtalelse blev optaget under mødet i Miljøstyrelsen og er blevet sendt anonymt til Politiken. Ministeren siger onsdag til avisen, at han forløb sig på mødet.



Og det er godt, at ministeren selv kan se det, betoner Peter Skaarup:



- Udtrykket, at det er "en sygdom i samfundet", er helt forkert.



- Jeg ser det som positivt, at det kan lade sig gøre for borgerne at søge indsigt i forskellige forhold hos myndighederne. Myndighederne er jo til for os – ikke omvendt.



Gruppeformanden medgiver, at der bliver anmodet om aktindsigt i både store og små sager, og at myndighederne bruger mange ressourcer på at behandle anmodningerne.



- Men det er nu engang sådan, lovgivningen er, siger han.



- Det er et forkert ordvalg og ikke særligt klogt sagt af ministeren, men det repræsenterer nok det syn, som mange har blandt embedsmænd og ministre.



- Den til enhver tid siddende regering kan synes, at det er besværligt og irriterende, men magthaverne skal kunne tåle at blive kigget i kortene. Det er en vigtig del af vores demokrati.



Også flere oppositionspolitikere kritiserer ministerens udtalelse. Socialdemokratiets Simon Kollerup beder pressens minister, statsminister Lars Løkke Rasmussen (V), svare på, om aktindsigter er en sygdom.



Enhedslistens politiske ordfører, Pernille Skipper, erklærer sig på Twitter "træt af ministre, der ikke fatter, at de arbejder for demokratiet".



/ritzau/