Rusland advarer USA mod at gentage angreb på Syrien

Ruslands udenrigsminister, Sergej Lavrov, siger under et møde med sin amerikanske kollega, Rex Tillerson, at det er vigtigt, at USA ikke gennemfører et nyt angreb på Syrien.



USA angreb i sidste uge en syrisk flybase med 59 Tomahawk-raketter affyret fra to krigsfartøjer i Middelhavet. Det var et svar på den syriske hærs angreb på en oprørskontrolleret by i det nordlige Syrien, hvor over 70 døde efter at have været udsat for nervegas.



Lavrov betegner det amerikanske angreb som et brud på folkeretten.



Men begge udenrigsministre lover, at de vil have åbne og ligefremme samtaler om det, de er uenige om.



/ritzau/AFP