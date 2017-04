Forskningschef: Ministers udtalelse er et angreb på systemet

Relateret indhold Artikler

Sådan omtaler forskningschefen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Vibeke Borberg, miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsens (V) udtalelse om brugen af aktindsigt.



På et møde med medarbejdere i Miljøstyrelsen i november udtalte Esben Lunde Larsen ifølge et lydklip, som Politiken har fået adgang til, blandt andet følgende.



- Jeg mener, at det er en sygdom i vores samfund, at der bliver søgt om aktindsigt i alt mellem himmel og jord.



Aktindsigt er fundamentet for borgere og mediers adgang til viden fra offentlige myndigheder. Det er derfor problematisk, at ministeren stiller sig spørgende over for det system, mener Vibeke Broberg.



- Det er jo grundlæggende et angreb mod det system, vi har i Danmark, hvor borgere og medier har adgang til at følge med i, hvad de offentlige myndigheder laver.



- Det er stærkt problematisk, at en minister sætter spørgsmålstegn ved sådan et system, som jo dybest set understøtter vores demokratiske samfund, siger hun.



/ritzau/