Henrik Sass vil droppe al privat partistøtte

Relateret indhold Artikler

I stedet for millionstøtte fra virksomheder eller fagbevægelsen skal partierne polstres med flere offentlige midler. Sådan lyder et forslag fra Socialdemokratiets gruppeformand, Henrik Sass Larsen.



Han forklarer over for Berlingske, at det bliver stadigt sværere at få penge fra private virksomheder og fagforeninger - og derfor mere problematisk:



"For på den måde vil man jo - om man så må sige - skulle være mere og mere i lommen på interessenter og andre derude, der prøver at påvirke partierne."



"Hvis jeg kunne få lov til at vælge frit, ville jeg gå 100 procent ad vejen," siger han til Berlingske.



Gruppeformanden understreger, at det er hans personlige holdning og ikke socialdemokratiets linje.



Folketingets partier har i dag kun pligt til at oplyse om private donationer, når de er over 20.000 kroner. Men de skal ikke oplyse, hvor stort beløbet er.



Det har ført til kritik af, at virksomheder og fagbevægelsen kan købe sig til politisk indflydelse.



En af de mest højlydte kritikere har været Enhedslisten, og her glæder demokratiordfører Maria Reumert Gjerding sig også over det, hun kalder "det klogeste", hun længe har hørt fra Henrik Sass Larsen:



"Det ville være en landvinding for vores demokratiske system, hvis vi fik de private penge ud af politik."



"Donationerne skaber en bekymring for korruption og for, at partierne bliver så afhængige af den økonomiske støtte, at de lader sig påvirke," siger hun til Berlingske.



Hos regeringspartiet Venstre er gruppeformand Søren Gade ikke afvisende over for forslaget. Men hos regeringspartiet Liberal Alliance er der stor modstand.



LA mener det direkte modsatte, nemlig at man bør stoppe med offentlige tilskud, betoner gruppeformand Leif Mikkelsen over for Berlingske.



Heller ikke Dansk Folkeparti synes om idéen. Gruppeformand Peter Skaarup påpeger, at det vil være forkert at bede skatteyderne om at betale mere til partierne.







/ritzau/