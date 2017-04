Ministerium og topøkonomer udpeger ulemper ved lavere arveafgift

Relateret indhold Artikler

Regeringen og Dansk Folkepartis plan om gradvist at sænke arveafgiften for landets familieejede virksomheder fra 15 til 5 procent får ifølge Politiken flere topøkonomer til at så tvivl om de samfundsmæssige gevinster ved øvelsen.



Nedsættelsen af arveafgiften koster statskassen cirka en milliard kroner om året, men Skatteministeriet peger ifølge Politiken på, at en lavere arveafgift i nogle tilfælde kan føre til beslutninger, som hverken er til samfundets eller de familieejede virksomheders bedste.



Det kan således vise sig, at en sænkelse af arvegiften kan medføre, at en virksomhedsejer giver familiefirmaet videre til sin søn eller datter, selv om det er mere gavnligt at sælge den til en konkurrent eller foretage en børsnotering. Det fremgår af side 17 i regeringens eget lovforslag.



"Dette kan potentielt medføre, at der i nogle situationer vælges overdragelse inden for familien alene af skattemæssige hensyn, selv om eksempelvis et salg til eksterne købere ville være mere hensigtsmæssigt," skriver Skatteministeriet ifølge Politiken.



Det kaldes skattemæssig forvridning og betyder ifølge økonomiprofessor Torben M. Andersen fra Aarhus Universitet, at man sætter en potentiel konkurrence ud af spil.



"Der er ingen garanti for, at den kære arving er den, der er bedst kvalificeret til at køre virksomheden videre. Man kan ikke udelukke, at vedkommende faktisk ikke er særligt kvalificeret til det. Så får man det samfundsmæssige problem, at man holder liv i noget, der enten ikke kan overleve på sigt, eller hvor nogle andre uden for familien ville kunne gøre det bedre," siger Torben M. Andersen til Politiken.



"Det er et eklatant eksempel på, når skattepolitik gør noget, der ikke er hensigtsmæssigt fra et samfundsøkonomisk synspunkt," siger Bo Sandemann Rasmussen, økonomiprofessor ved Aarhus Universitet.



Udtalelserne kommer i en større baggrundshistorie om arveafgiften i Politiken. Her fortæller blandt andre skatteminister Karsten Lauritzen (V) om, hvordan en gruppe af Danmarks største familieejede virksomheder har udført et massivt lobbyarbejde for at få fjernet arveafgiften.



"Der er rigtig mange virksomheder, som står over for et generationsskifte, så der har været et massivt lobbyarbejde over for os politikere. Ikke blot over for regeringen, men over for alle Folketingets partier. I min optik er det et berettiget pres, fordi det er et reelt problem, som skal adresseres," siger skatteminister Karsten Lauritzen til Politiken.



