Trumps talsmand undskylder Hitler-kommentar

Spicer on Syria: "You had someone as despicable as Hitler who didn't even sink to using chemical weapons..." pic.twitter.com/UN3JfRRg0w -- Bradd Jaffy (@BraddJaffy) 11. april 2017

Here's Spicer's answer about Hitler not using chemical weapons (he gassed millions), and his attempt at a clarification, which made it worse pic.twitter.com/gcJGhASVK2 -- Bradd Jaffy (@BraddJaffy) 11. april 2017

Sean Spicer, der er pressetalsmand for den amerikanske præsident, Donald Trump, er igen kommet på glatis.Talsmanden langede tirsdag ud efter præsident Bashar al-Assad og hans brug af kemiske våben i Syrien.I sin kritik af Assad sagde Spicer, at end ikke Adolf Hitler brugte kemiske våben mod sin egen befolkning."Du havde en person så ussel som Hitler, der end ikke sank så dybt som at bruge kemiske våben," sagde Spicer på et pressemøde, da han blev spurgt ind til Ruslands alliance med den syriske regering.Nazisterne myrdede seks millioner jøder under Anden Verdenskrig. Mange af jøderne blev gasset ihjel i koncentrationslejre.Siden på pressemødet blev Spicer spurgt ind til sin bemærkelsesværdige udtalelse, hvor han uddybede:"Jeg tror, at når det kommer til saringas, så brugte han det ikke, han brugte ikke gas på samme måde mod sit eget folk, som Assad har gjort det," sagde Spicer.Senere tirsdag aften har Spicer så undskyldt for sine udtalelser."Det var en fejl. Jeg skulle ikke have gjort det, og jeg vil ikke gøre det igen," siger Spicer til CNN.Spicers udtalelser, der kommer samtidig med en række jødiske helligdage i påsken, har fået flere jødiske grupper og Holocaust-mindegrupper til at kritisere talsmanden."Sean Spicer mangler integriteten til at tjene som talsmand i Det Hvide Hus, og præsident Trump må fyre ham," siger Steven Goldstein, direktør for Anna Frank Centeret for Gensidig Respekt.Demokraternes leder i Repræsentanternes Hus, Nancy Pelosi, har heller ikke været sen til at fordømme Sean Spicer."Sean Spicer skal fyres, og præsidenten må med det samme tage afstand fra sin talspersons udsagn," skriver hun i en pressemeddelelse./ritzau/Reuters