FBI fik grønt lys til at overvåge Trump-rådgiver før valg

Relateret indhold Artikler

Det amerikanske forbundspoliti, FBI, fik sidste sommer i hemmelighed en dommerkendelse til at overvåge en af den daværende præsidentkandidat Donald Trumps rådgivere.



Det skriver Washington Post.



Donald Trump, der nu residerer i Det Hvide Hus, har på det seneste været genstand for en undersøgelse af eventuelle forbindelser mellem hans stab og Rusland før valget i november.



FBI og modtog sammen med det amerikanske justitsministerium kendelsen efter at have overbevist dommeren om, at der var mistanke om, at rådgiveren var i ledtog med en fremmed magt - i dette tilfælde Rusland.



Carter Page, der var Trumps rådgiver i udenrigspolitiske anliggender, nægter at have gjort noget forkert.



Oplysningerne er ifølge The Washington Post det foreløbig tydeligste bevis på, at FBI havde grund til at tro, at en af Donald Trumps rådgivere samarbejdede med russerne under valgkampen i 2016.



I et skriftligt svar til Reuters skriver Carter Page, at kendelsen er et bevis på, at tidligere præsident Barack Obama ville "undertrykke kritikere", der var imod hans udenrigspolitik.



"Det bliver interessant at se, hvad der sker, når grundlaget for de uretmæssige anmodninger om en dommerkendelse bliver afsløret," skriver Carter Page.



Det amerikanske justitsministerium har endnu ikke kommenteret oplysningerne.



Heller ikke FBI eller Det Hvide Hus har ønsket at kommentere sagen.



Både FBI og to efterretningskomitéer har iværksat undersøgelser af, hvorvidt russerne påvirkede valget til Donald Trumps fordel.



Det skete angiveligt ved at hacke topdemokraters e-mailkonti og lække belastende materiale om modkandidaten Hillary Clinton.



Samtidig skal undersøgelsen også slå fast, hvorvidt medarbejdere i Trumps kampagnestab samarbejdede med russerne.



Rusland afviser alle beskyldninger i den retning, og det samme gør Donald Trump.



/ritzau/