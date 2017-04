Esben Lunde i hemmelig optagelse: Aktindsigt er en sygdom

"Jeg mener, det er en sygdom i vores samfund, at der bliver søgt om aktindsigt i alt mellem himmel og jord."



Så klart tog miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) afstand fra offentlighedsloven, som giver borgerne ret til indsigt i offentlige myndigheders forvaltning af penge og magtbeføjelser.



Det skriver Politiken onsdag.



Dermed placerede han sig langt fra sit partis og den samlede VLAK-regerings officielle holdning til loven om offentlighed i forvaltningen.



Udtalelsen faldt, da Esben Lunde Larsen i november sidste år mødtes med medarbejdere i Miljøstyrelsen, som han som minister er øverste chef for.



Ved samme lejlighed sagde Esben Lunde Larsen, at han selv vil bestemme, hvad offentligheden skal have vide, når det gælder sager, som forhandles politisk:



"Jeg skal nok som minister offentliggøre det, der skal offentliggøres i forhold til vores politiske processer," sagde han på det lukkede møde med medarbejderne i Miljøstyrelsen.



Hvad ministeren ikke vidste, var, at en deltager i mødet optog hans udtalelser og nu har valgt at sende optagelsen til Politiken.



Efter at Politiken har konfronteret Esben Lunde Larsen med de opsigtsvækkende udtalelser, lyder hans forklaring i et skriftligt svar:



"Jeg forløb mig. Det er naturligvis offentlighedsloven og miljøoplysningsloven, der afgør, hvad der offentliggøres og hvornår."



Det står ud fra lydoptagelsen ikke klart, hvad der fik ministeren til at "forløbe sig". Der var ikke tale om en ophedet diskussion.



En medarbejder stillede et spørgsmål, og Esben Lunde Larsen svarede i en sammenhængende, rolig og lidt mere end tre minutter lang enetale, hvor han på intet tidspunkt blev afbrudt og intet sted undervejs hævede stemmen.



Regeringen er i færd med at overveje, om offentlighedsloven skal revideres.



Det sker efter kritik af, at den nuværende lov har "gummiparagraffer", som blandt andet gør det nemt at nægte offentligheden indsigt i dokumenter, som bruges til ministerbetjening, eller som indgår i politiske forhandlinger med Folketinget.



