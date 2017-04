Risikoen for en omfattende sultkatastrofe i fire lande - Nigeria, Somalia, Sydsudan og Yemen - vokser hastigt.



Sådan lyder advarslen fra FN's Flygtningehøjkommissariat (UNHCR) ifølge Reuters.



I omegnen af 20 millioner mennesker bor i de hårdt ramte områder, hvor høsten er slået fejl, og antallet af akut fejlernærede stiger.



I Sydsudan, hvor FN i februar erklærede hungersnød i dele af landet, er yderligere én million på randen af sult. Det oplyser Adrian Edwards, der er talsmand for UNHCR.



"Vi forhøjer vores alarmniveau yderligere i dag ved at advare, at risikoen for massedød på grund af sult blandt befolkningerne i Afrikas Horn, Yemen og Nigeria vokser," siger han på et pressemøde.



"Det er virkelig en absolut kritisk situation, som hastigt breder sig over store, afrikanske landområder fra vest til øst," tilføjer Adrian Edwards.



Den usikre fødevaresituation i de fire lande ventes at blive endnu værre frem til i hvert fald sommer.



En katastrofe, der ellers kunne have været forebygget, er dermed hurtigt ved at blive uundgåelig, fastslår UNHCR-talsmanden.



"Vi har altid det problem med de humanitære kriser syd for Sahara i Afrika, at de som regel bliver overset, indtil det er for sent," siger Adrian Edwards.



"En gentagelse må undgås - koste hvad det vil," tilføjer han.



UNHCR har øget indsatserne i de berørte områder, men mangler penge.



Samlet set har FN bedt om 4,4 milliarder dollar - 30 milliarder kroner - til de fire lande.



Men indtil videre har det modtaget under 984 millioner dollar - 6,8 milliarder kroner - fra donorer.



En af årsagerne til, at flere mennesker bliver udsat, skal finde i det nordlige Nigeria.



Her var det stort set umuligt for nødhjælpsarbejdere at komme til.



"Men nu er der åbnet op," siger Jens Lærke fra FN's koordineringskontor for humanitære anliggender.



"Fordi vi er kommet ind i de området, har vi simpelthen opdaget et større og større behov af ekstrem karakter - inklusiv en ekstremt usikker madsituation - så der er risiko for hungersnød," siger han.



I slutningen af marts advarede Internationale Røde Kors om, at verden har tre til fire måneder at standse sultkatastrofen i de fire lande.



/ritzau/