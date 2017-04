Rige lande donerede rekordhøje beløb i udviklingsbistand sidste år.



Alt i alt blev der investeret 143 milliarder dollar, eller hvad der svarer til rundt regnet én billion danske kroner.



Og det er en stigning på knap ni procent sammenlignet med året før.



Det konkluderer OECD, som er organisationen for økonomisk samarbejde mellem de vestlige industrialiserede lande.



Stigningen skyldes primært øgede donationer til flygtninge.



OECD kommer dog med en advarsel. For den bilaterale støtte til verdens fattigste lande faldt med 3,9 procent sammenlignet med 2015.



"Mens regeringer bør roses for at bevare støtten til udvikling i disse vanskelige tider, er det uacceptabelt, at støtten til de fattigste lande endnu engang er faldende," siger OECD-generalsekretær Angel Gurría i en udtalelse.



USA topper OECD's liste som den største donor. Amerikanerne betalte i alt 33,6 milliarder dollar (253 milliarder kroner) i udviklingsbistand.



På en andenplads kommer Tyskland med beløbet 24,7 milliarder dollar (173 milliarder kroner).



Tyskland bliver dermed en del af det lille selskab, som også Danmark er medlem af: De nationer, der overholder FN's mål om at donere mindst 0,7 procent af landets bruttonationalindkomst til udviklingsbistand.



Ud over Danmark og Tyskland er også Norge, Sverige, Storbritannien og Luxembourg med, oplyser OECD.



Den tyske regering øgede udviklingsbistanden med 36 procent sidste år.



Det skete i forsøget på at optage det store antal migranter, der har fundet vej til Tyskland de seneste år.



Mens USA altså fortsat kan bryste sig af at bruge de største summer, tyder det på, at førstepladsen kan være på spil.



I et budgetforslag, som Donald Trump fremlagde i marts, foreslår den amerikanske præsident at skære i bistanden til udlandet. Det skal ses i lyset af Trumps "America First"-strategi.



/ritzau/AFP