Storbritannien, Frankrig og USA vil præsentere en resolution i FN's Sikkerhedsråd, der skal sikre en undersøgelse af det formodede giftgasangreb mod den syriske provins Idlib tirsdag 4. april.



Det skriver den britiske FN-ambassadør, Matthew Rycroft, på Twitter.



Hvis resolutionen bliver vedtaget, vil det kræve "fuldt samarbejde med efterforskningen", tilføjer han.



De tre lande foreslog i sidste uge en resolution, der fordømmer angrebet.



Den afviste Rusland, der er Syriens allierede, dog på forhånd.



Tirsdag er det kommet frem, at de knap 90 personer, som omkom i angrebet, blev udsat for den stærke nervegas sarin.



Det har Tyrkiet slået fast, efter at nogle af de afdøde er blevet obduceret.



Tyrkiet peger sammen med USA på Syriens regime og præsident Bashar al-Assad som den skyldige.



Og natten til fredag svarede amerikansk militær igen ved at bombe en syrisk luftbase nær Homs.



Regimet har dog afvist anklagerne.



Russerne hævder i stedet, at syriske kampfly ramte et lager, hvor oprørere opbevarede kemiske våben.



Ved et pressemøde tidligere tirsdag opfordrede Rusland til en grundig efterforskning af angrebet.



"Vi mener, at enhver hændelse af denne art bør efterforskes officielt," sagde præsident Vladimir Putin ifølge Tass.



"Vi planlægger at anmode FN-agenturer i Haag om at bede det internationale samfund grundigt efterforske hændelsen og træffe balancerede beslutninger på baggrund af undersøgelsens resultat," tilføjede han.



USA's udenrigsminister, Rex Tillerson, er tirsdag eftermiddag ankommet til den russiske hovedstad, Moskva, for netop at drøfte situationen i Syrien.



/ritzau/AFP