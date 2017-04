Der er nu ingen tvivl om, at det var den stærke nervegas sarin, som blev brugt under et formodet kemisk angreb i den syriske provins Idlib sidste tirsdag. Det fastslår Tyrkiets sundhedsminister ifølge nyhedsbureauet Anadolu.Flere end 80 døde under angrebet, og nogle af dem blev transporteret til Tyrkiet, hvor de er blevet obduceret.Sarin blev udviklet i Nazityskland i 1938. Det klassificeres som et masseødelæggelsesvåben og angriber blandt andet nervesystemet, hvorefter ofrene til sidst dør af kvælning.Både USA, Tyrkiet og flere vestlige lande peger på Syrien som den skyldige i angrebet.Det afviser det syriske regime blankt.Rusland, der er Syriens allierede, hævder i stedet, at syriske kampfly ramte et lager, hvor oprørere opbevarede kemiske våben./ritzau/