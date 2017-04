Om 19 dage ryger Danmark ud af det europæiske politisamarbejde Europol.



Alt tyder dog på, at en særaftale når at falde på plads, inden det går så galt.



Tirsdag har EU-Parlamentets borgerrettighedsudvalg, LIBE-udvalget, i hvert fald sagt god for aftalen.



Det skete med et overvældende flertal på 51 stemmer for og blot en enkelt imod. Endnu én person afstod fra at stemme.



Dermed ryger stafetten nu videre til det samlede EU-Parlament.



På en samling i Bruxelles 27. april ventes parlamentet ligeledes at bifalde det fortsatte samarbejde mellem Europol og Danmark.



Derefter har EU's medlemslande tre dage til at underskrive papirerne inden den vitale deadline 1. maj.



Danmark fik problemer med Europol, da vælgerne ved en folkeafstemning 3. december 2015 stemte nej til at ændre retsforbeholdet til en tilvalgsordning.



Det betød, at Danmark ikke længere kan være fuldgyldigt medlem af politisamarbejdet.



Den danske særaftale vil ikke give dansk politi direkte søgeadgang i Europols databaser som i dag.



I stedet får politiet adgang til oplysninger via dansktalende personale.



På sigt frygtes det, at det vil være en begrænsning i jagten på forbrydere, da danske betjente dermed ikke kan søge i Europol via en smartphone.



/ritzau/