Trump og May vil overtale Rusland til at bryde med Syrien

USA's præsident, Donald Trump, har mandag talt i telefon med den britiske premierminister, Theresa May, og den tyske kansler, Angela Merkel.I de to separate samtaler drøftede lederne USA's angreb på en syrisk luftbase i sidste uge.Det skriver Det Hvide Hus i en pressemeddelelse.Både Theresa May og Angela Merkel udtrykte begge deres opbakning til USA's angreb på al-Shayrat-luftbasen.Både Merkel og May er ifølge Det Hvide Hus enige med præsident Trump om "vigtigheden af at holde Syriens præsident, Bashar al-Assad, ansvarlig for det formodede giftgasangreb, der kostede adskillige civile livet", står der i meddelelsen fra Det Hvide Hus.Det syriske regime har nægtet at stå bag angrebet i Idlib-provinsen.Donald Trump har tidligere afvist at gribe ind over for Bashar al-Assad. Derfor udløste USA's missilangreb spekulationer om, hvorvidt Trump var parat til at indgå i en åben konfrontation med Vladimir Putin - Bashar al-Assads allierede.Den amerikanske udenrigsminister, Rex Tillerson, rejser til Moskva i denne uge. Theresa Mays talsmand siger, at besøget er en gylden mulighed for at finde et fælles ståsted med russerne."Premierministeren og præsidenten blev enige om, at der nu er opstået en mulighed for at overbevise Rusland om, at dets alliance med Syrien ikke længere tjener landets strategiske interesser," siger Theresa Mays talsmand./ritzau/Reuters