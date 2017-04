Kontrollen med fejlramt energispareordning femdobles

Relateret indhold Artikler

Afsløringer af hyppige fejl i den energispareordning, der årligt udbetaler 1,5 milliarder kroner til nye vinduer, isolering og termostater, har fået energiminister Lars Christian Lilleholt (V) til at reagere.



Han har besluttet at styrke kontrollen med ordningen markant, så der de kommende fem år i alt afsættes 144 millioner kroner på at kontrollere udbetalingen.



Det er en femdobling af det hidtidige budget og medfører, at Energistyrelsen og Energitilsynet får tilført 20 ansatte, som skal foretage udvidet kontrol af udbetalingerne.



"Vi kommer med en ordentlig saltvandsindsprøjtning og sikrer et bedre tilsyn med ordningerne."



"For mig er det meget vigtigt, at den her ordning, som bliver betalt af forbrugerne over elregningen, fungerer efter hensigten."



DR's forbrugerprogram Kontant har afsløret, at der blev fiflet med tilskudsordningen for hulmurisolering.



Og en stikprøve foretaget af Energistyrelsen har vist, at der har været fejl i 44 af 62 tilfældigt udvalgte sager.



Derfor smækkede ministeren i første omgang kassen i for hulmursisolering frem til juni, men han er nu klar til at styrke kontrollen med hele Energispareordningen.



"Samtidig har jeg indskærpet over for energiselskaberne, der står for at udbetale pengene, at de skal sikre, at tilskuddene også går til det formål, de er beregnet til," siger Lars Christian Lilleholt (V).



Han understreger også, at det kan få alvorlige konsekvenser for dem, der bliver taget i at snyde med ordningen.



"Hvis der bliver fundet fejl, og hvis de er alvorlige, så er der mulighed for at politianmelde det, og det opfordrer jeg også energiselskaberne til," siger ministeren.



Den del af Energispareordningen, der omhandler hulmursisolering, er som nævnt suspenderet indtil videre. Det forventes, at den træder i kraft igen omkring 1. juni.



/ritzau/