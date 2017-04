Medie: Skat har sendt svindlede milliarder til skattely i Malaysia

Pengestrømmen i svindelskandalen, hvor Skat blev svindlet for over 12 mia. kr. , tager nu en afstikker østpå. Skat har nemlig sendt flere milliarder danske skattekroner direkte til et af verdens mest lukkede skattely, den malaysiske ø Labuan. Det skriver DR Nyheder.En ekspert, DR har talt med, ryster på hovedet."Hvis en skattemyndighed fortalte mig om personer, der havde aktiver i Labuan, ville jeg hejse et rødt flag," siger Brooke Harrington, professor ved CBS, til DR. Hun kalder Labuan for et "wild west'-territorium med et af de dårligste omdømmer blandt skattely.Det er den britiske forretningsmand Sanjay Shah, der stadig er den hovedmistænkte i sagen. Men ifølge DR har flere af de selskaber, der har været kunder hos Sanjay Shah, registreret deres adresse på netop Labuan.