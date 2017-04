Indvandrere og efterkommere koster 28 milliarder årligt

Relateret indhold Artikler

Indvandrere og efterkommere er samlet set en omkostning for de offentlige finanser på 28 milliarder kroner årligt.



Det viser en ny analyse af indvandreres nettobidrag til de offentlige finanser, som Finansministeriet har gennemført.



- Vi får en direkte økonomisk gevinst af de udlændinge, der kommer til Danmark for at arbejde.



- Desværre kommer rigtig mange ikke med det formål, men som asylansøgere med mere. Den gruppe har meget lav beskæftigelse. Det er ekstremt dyrt for den offentlige økonomi.



- Derfor skal vi have ændret balancen, så flere udlændinge er en del af arbejdsmarkedet frem for at være på overførselsindkomst, siger finansminister Kristian Jensen (V) i en pressemeddelelse.



Det skal dog bemærkes, at en stor del af udgifterne til indvandreres efterkommere skyldes, at mere end 80 procent af disse er under 25 år og derfor ikke i den traditionelt skattebetalende alder.



