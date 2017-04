Kina tilbyder USA fordele for at undgå handelskrig

Kina vil tilbyde USA bedre markedsadgang inden for den finansielle sektor og amerikansk kødeksport i et forsøg på at undgå en handelskrig mellem de to lande.Det skriver Financial Times.I sidste uge besøgte den kinesiske præsident, Xi Jinping, for første gang Donald Trump, hvor de to landes handelsforhold blandt andet blev diskuteret.På nuværende tidspunkt må udenlandske investorer ikke have majoritets ejerandele i kinesiske investerings- og forsikringsselskaber, hvilket amerikanske investorer anser som en handelsbarriere. Kina åbner nu for at ændre på reglerne.Desuden er Kina nu villig til at ende et forbud mod amerikansk kødimport fra 2003.Under præsidentkampagnen kom Donald Trump med trusler om at indføre handelsafgifter mod Kina og kaldte landet for kursmanipulator, hvilket satte gang i bekymringen for en kommende handelskrig. Siden Trump er tiltrådt som præsident er retorikken dog blevet væsentlig mere afdæmpet.En større handelsaftale mellem de to lande har sandsynligvis længere udsigter. Dog satser begge sider på at få en række mindre aftaler i hus de kommende tre måneder./ritzau/FINANS