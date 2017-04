Retssag mod koranafbrænder giver uenighed i regeringen

Relateret indhold Artikler

Da en 42-årig nordjyde i 2015 satte ild til en Koran i sin baghave, fik han samtidig antændt, hvad der nu er blevet til en politisk splid mellem landets tre borgerlige regeringspartier.



Manden, som lagde en video af sin koranafbrænding på Facebook, blev nemlig i februar tiltalt efter den sjældent brugte blasfemiparagraf i straffeloven.



Han har offentligt drevet spot og hånet en religion, mener Statsadvokaten, som vil gå efter en bødestraf.



Sagen har ifølge Berlingske bragt så meget fokus på paragraffen, at den nu bringer regeringen på intern kollisionskurs.



Både Liberal Alliance og Konservative går nemlig ind for at fjerne blasfemiparagraffen. Mens Venstre gerne vil bevare den.



Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) fortalte i februar, at regeringen ville drøfte paragraffen på baggrund af sagen fra Nordjylland.



Men ifølge Berlingskes oplysninger har de tre regeringspartier endnu ikke kunnet enes om et fælles standpunkt.



Det er de dog tvunget til inden månedens udgang. For Enhedslisten har stillet et lovforslag om at afskaffe blasfemiparagraffen, som partierne skal tage stilling til i Folketinget 25. april.



"Vi vil have afskaffet blasfemiparagraffen, for den er en indskrænkning af vores ytringsfrihed," siger LAs politiske ordfører, Christina Egelund.



Hun kalder det en "kerneliberal værdi" at kunne ytre sig, som man vil.



Og da paragraffen længe har været en torn i øjet på LA, vil partiet "arbejde alle steder" for at få den afskaffet.



Også De Konservatives retsordfører, Naser Khader, langer kraftigt ud efter paragraffen.



At en mand nu er sigtet for at brænde en koran af, viser nemlig ifølge ham, at vi frygter for, hvad vores ytringer kan føre med sig i Mellemøsten.



"Vi skal ikke deponere vores beslutninger og handlefrihed i hænderne på ekstremister, der konstant føler sig fornærmet," siger Naser Khader.



Men hverken LA eller K kan fortælle, om partierne også vil følge deres klare politiske overbevisning, når Enhedslistens forslag skal behandles. Det er op til regeringen, lyder det.



Venstre mener dog, at man skal passe på ikke at gøre problemet større, end det er, siger Preben Bang Henriksen, Venstres retsordfører.



/ritzau/