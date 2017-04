Skat tjener 290 millioner på kontrol af skattebetalinger

Relateret indhold Artikler

Det kan betale sig at kontrollere, om udenlandske virksomheder og medarbejdere betaler den skat og moms, de skal.



Skats indsats på området sikrede i 2016 statskassen en ekstra gevinst på 290 millioner kroner.



Dermed har Skat mere end fordoblet indtjeningen fra udenlandske skattesnydere i forhold til 2015, hvor nettoprovenuet var 123 millioner kroner.



Og det endda selv om der blev foretaget færre kontroller i 2016 end året før.



Det fremgår af en ny rapport om resultaterne af den fælles myndighedsindsats på området i perioden 2012-2016, som er udarbejdet til Folketingets Beskæftigelsesudvalg.



Skat havde sidste år afsat 63 årsværk til at "sikre regelefterlevelse på skatte- og afgiftsområdet," står der i rapporten. Og medarbejderne har i den grad været deres løn værd.



Med et beregnet nettoprovenu på 290 millioner kroner har hver fuldtidsmedarbejder i Skats kontrolgruppe tjent 4,6 millioner kroner ind til statskassen.



Danmarks største fagforbund, 3F, mener, at tallene er et bevis for, at omfattende kontrol giver god mening.



"Det her bekræfter jo, at en stærk myndighedsindsats og kontrol mod social dumping virker. Ja, det ikke bare virker, det er også en god forretning for Danmark," siger forbundssekretær Henning Overgaard fra 3F.



Hos Socialdemokratiet glæder social dumping-ordfører Mattias Tesfaye sig på den ene side over, at indsatsen virker.



Men han er på den anden side trist over, at svindlen er så omfattende.



"Når så forholdsvis få mennesker i Skat kan skrabe så mange penge sammen, er det et udtryk for, at der er mange flere sorte penge i omløb," siger Mattias Tesfaye.



Indsatsen, for at sikre at alle efterlever reglerne på skatteområdet, laves i samarbejde mellem Arbejdstilsynet, Skat og politiet.



