Rusland: USA overskred rød linje med angreb i Syrien

USA's angreb på Syrien fredag overskred "røde linjer", og fra nu af vil vi reagere på enhver aggression, siger kommandocenter for Rusland, Iran og allierede, der blandt andet omfatter Syrien og Hizbollah.



"Den amerikanske aggression over for Syrien er en overskridelse af røde linjer. Fra nu af vil vil vi reagere med magt på enhver aggression eller enhver overskridelse af røde linjer - uanset hvem det er."



"USA kender vores evne til at svare stærkt igen," hedder det i erklæringen, som er blevet udsendt af gruppen på mediet Ilam al Harbi.



Missilangreb mod syrisk luftbase



Erklæringen fra kommandocenteret gælder USA's missilangreb mod en syrisk luftbase. Angrebet var en reaktion på et formodet giftgasangreb mod civile i den syriske by Khan Sheikhoun i Idlib-provinsen tirsdag.



Her mistede over 80 mennesker livet, mens over 100 blev såret.



Rusland kritiserede tidligere søndag Storbritanniens udenrigsminister, Boris Johnson, fordi han har aflyst et møde i Moskva i næste uge som følge af udviklingen i Syrien.



"Beslutningen om at aflyse det aftalte besøg viser endnu engang, at der ikke kommer meget ud af at tale med Storbritannien," hedder det i en erklæring fra det russiske udenrigsministerium.



Ministeriet understreger samtidig, at briterne ikke rigtig har nogen indflydelse på den internationale udvikling.