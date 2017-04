DF vil ikke lade EU tage skraldet for nej til russisk gasledning

Relateret indhold Artikler

Dansk Folkeparti er med på at ændre lovgivningen, så det bliver muligt for Danmark at sige nej til den russiske gasledning Nord Stream 2, hvis regeringen måtte ønske det.



Men udenrigsordfører Søren Espersen (DF) mener ikke, at man skal overlade det til EU at føre ordet, sådan som regeringen har lagt op til.



"Danmark er et frit og selvstændigt land," påpeger Søren Espersen.



"Vi må have mod og mandshjerte nok til at stå ved det, vi vil. Hvis det er at sige nej, så siger vi nej."



Minister vil ændre loven



Meldingen kommer, efter at energi- og forsyningsminister Lars Christian Lilleholt har foreslået at ændre loven, så Danmark får mulighed for at sige nej til et projekt som Nord Stream 2 af udenrigs- og sikkerhedspolitiske grunde.



I dag kan man nemlig kun sige nej af miljøhensyn. Og i den retning er der ikke problemer med den russiske gasrørledning, der er planlagt til at gå gennem dansk farvand nær Bornholm.



Til gengæld er der bekymringer for, hvad ledningen kan betyde sikkerhedspolitisk. Blandt andet for Danmarks nære allierede, Ukraine, der er i konflikt med Rusland, men samtidig er afhængig af russisk gas.



Den russiske naturgas vil, hvis Nord Stream 2 gennemføres, i højere grad end i dag kunne føres helt uden om Ukraine.



DF: Der er gået storpolitik i det



Søren Espersen deler ikke regeringens store sikkerhedspolitiske bekymringer ved projektet.



"Jeg ser på det som et energiprojekt, som egentlig bør behandles som sådan. Men jeg har forståelse for, at der er gået storpolitik i det, fordi vi har det specielle forhold til Rusland, som vi har."



"Nu er det så langt fremskredet, at regeringen har brug for vores og Folketingets støtte til den beslutning, de tager. Uanset det ene eller det andet støtter vi regeringen."



"Vi vil bare ikke acceptere, at beslutningen træffes i Bruxelles," siger Søren Espersen.



Men kan det ikke være meget smart at lægge sig lidt i ly af EU, så man ikke selv får al balladen med Rusland, hvis man siger nej?



"Der er masser af ting, der ville være smart. Men det er det, der er forskellen på et selvstændigt land og et land, der ikke længere er selvstændigt."



"Jeg er dyb, dyb modstander af, at det skal besluttes i EU. Men hvis den danske regering har mod og mandshjerte nok til at sige nej, så støtter vi det. Og hvis de siger ja, støtter vi det," siger Søren Espersen fra DF.