Britisk minister: Rusland har skylden i giftgasangreb

Rusland har skylden for "hvert eneste drab på civile" ved angrebet med kemiske våben i Syrien i sidste uge, siger den britiske forsvarsminister, Michael Fallon.



I et indlæg i avisen Sunday Times skriver Fallon, at Rusland har ansvaret, fordi det er den store allierede for Syriens regime og præsident Bashar al-Assad.



Indlægget kommer, dagen efter den britiske udenrigsminister, Boris Johnson, aflyste et planlagt besøg i Moskva på grund af den seneste udvikling i Syrien.



Rusland kritiserer søndag Johnson for aflysningen.



"Beslutningen om at aflyse det aftalte besøg viser endnu engang, at der ikke kommer meget ud af tale med Storbritannien," hedder det i en erklæring fra det russiske udenrigsministerium.



Skulle besøge Moskva i næste uge



Ministeriet understreger samtidig, at briterne ikke rigtig har nogen indflydelse på den internationale udvikling.



Johnson skulle have besøgt Moskva i næste uge.



"Men udviklingerne i Syrien har ændret situationen fundamentalt," sagde Johnson i en erklæring lørdag. Han tilføjede:



"Min prioritet er nu at fortsætte kontakten til USA og andre forud for det kommende G7-møde den 10. og 11. april, så vi kan få en koordineret international støtte til en våbenhvile og en styrkelse af de politiske forhandlinger."



Barbarisk og ulovligt



Michael Fallon kaldte i sidste uge gasangrebet i Syrien for "barbarisk, umoralsk og ulovligt", og han erklærede sin støtte til præsident Donald Trumps reaktion med et missilangreb på en syrisk luftbase.



Med henvisning til Rusland skriver Fallon i Sunday Times, at "den seneste krigsforbrydelse skete, mens det er russerne, som har det overordnede ansvar."



"I de seneste år har den russiske ledelse haft mange muligheder for at gribe ind og stoppe Syriens borgerkrig. Rusland må udvise beslutsomhed og få dette regime til at falde til føje," skriver han om Ruslands forhold til Assad.



"Syrien har brug for en regering, hvor Assad ikke har nogen rolle," skriver han videre og pointerer, at "dette er vanskeligt, men ikke umuligt."



Ved det formodede giftgasangreb mod civile i den syriske by Khan Sheikhoun i Idlib-provinsen tirsdag mistede over 80 personer livet, mens over 100 blev såret.