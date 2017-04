Storbritanniens udenrigsminister aflyser Moskva-besøg

Relateret indhold Artikler

Den britiske udenrigsminister, Boris Johnson, aflyser et planlagt besøg i Moskva på grund af den seneste udvikling i Syrien. Det oplyser det britiske udenrigsministerium ifølge AFP.



Johnsson skulle have besøgt Moskva den 10. april. Men et formodet angreb med giftgas i Syrien i et oprørskontrolleret område, som fik USA til at gennemføre et missilangreb, har skabt en ny situation i forhold til Rusland.



"Udviklingerne i Syrien har ændret situationen fundamentalt," siger Johnson i en erklæring.



"Min prioritet er nu at fortsætte kontakten til USA og andre forud for det kommende G7-møde den 10. og 11. april, så vi kan få en koordineret international støtte til en våbenhvile og en styrkelse af de politiske forhandlinger," hedder det.



USA's angreb på den syriske Shayrat-base var et svar på et formodet giftgasangreb mod civile i den syriske by Khan Sheikhoun i Idlib-provinsen tirsdag. Her mistede over 80 personer livet, mens over 100 blev såret.



Ruslands forsvarsministerium siger, at det var syriske militærfly, der beskød et lager i Idlib-provinsen, som menes at indeholde kemiske våben.



Den britiske regering kalder USA's angreb for et passende svar på det syriske regimes formodede giftgasangreb.



"Den britiske regering støtter fuldt ud den amerikanske aktion, som vi mener er et passende svar på det barbariske kemiske angreb, der blev udført af det syriske regime," siger en talskvinde for premierminister Theresa May.



Amerikanerne vil ikke afvise yderligere militær handling i Syrien.



