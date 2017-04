USA's senat godkender Gorsuch som dommer i Højesteret

Et flertal i det amerikanske senat har fredag godkendt Neil Gorsuch som dommer i landets Højesteret. Det skriver Reuters.Det er et flertal på 54 ud af de i alt 100 medlemmer af Senatet, der har godkendt dommeren.Neil Gorsuch var indstillet til jobbet af USA's præsident, Donald Trump. Dommeren er kendt for at være meget konservativ.49-årige Gorsuch udfylder dermed den niende plads i Højesteret. Han genopretter dermed et konservativt flertal blandt dommerne.Gorsuch er den yngste højesteretsdommer i 25 år og står til at kunne udfylde jobbet på livstid. Det er nemlig udgangspunktet for højesteretsdommerne.Pladsen blev ledig, efter at den konservative dommer Antonin Scalia døde i februar sidste år.Her blokerede republikanerne daværende præsident Barack Obamas bud på en dommer.Gorsuch kunne godkendes, efter at et flertal på 52 medlemmer af USA's senat torsdag aften ændrede reglerne, så en højesteretsdommer kan godkendes med simpelt flertal.Dermed afskaffede Senatet en mangeårig regel om, at der skal mindst 60 ud af 100 senatorer til for at forhindre, at en nomineret højesteretskandidat kan blokeres med en såkaldt filibuster.Neil Gorsuch har - trods støtten fra Trump - tidligere udtalt sig kritisk om præsidenten. Det skete, da Trump på Twitter angreb den amerikanske dommer, som afviste præsidentens første indrejseforbud.Den nyvalgte højesteretsdommer er kendt for sin støtte til religiøse rettigheder. Han ser desuden op til den afdøde dommer Scalia, hvis plads han kommer til at overtage.Siden Antonin Scalias død har der været risiko for stemmelighed i Højesteret. Den har indtil nu bestået af fire liberale dommere og fire konservative.Men med Gorsuch kan der dannes et afgørende flertal i flere af de mærkesager, der hersker uenighed om blandt demokrater og republikanere.Det gælder blandt andet abortlovgivningen og en stramning af våbenloven./ritzau/