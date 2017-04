Inger Støjberg roser sin afgående kritiker Andreas Kamm

Relateret indhold Artikler

Afgående generalsekretær for Dansk Flygtningehjælp Andreas Kamm har ikke været bleg for at kritisere integrations- og udlændingeminister Inger Støjbergs (V) politik.



Kritikken og uenighederne har dog altid været i en sober tone, mener Inger Støjberg, der kipper på hatten til Andreas Kamm, der netop har meddelt, at han forlader posten til oktober efter små 20 år som generalsekretær.



- Jeg har kun godt at sige om Andreas Kamm. Der er ingen tvivl om, at han har varetaget Dansk Flygtningehjælps interesser på en yderst professionel måde.



- Så kan vi være enige eller uenige om nogle ting, og det har vi også været. Men jeg synes altid, at han har fremlagt sine og organisationens synspunkter på en god og saglig måde, siger Inger Støjberg.



Inger Støjberg har som Venstres udlændinge- integrationsminister stået i spidsen for en stram udlændingepolitik, der på mange måder har været direkte modstridende med Dansk Flygtningehjælps holdninger og formål.



- Der er ingen tvivl om, at Dansk Flygtningehjælp har været og er uenige med mig i en række ting. Sådan er det nu engang.



- Men der er også mange ting, vi har samarbejdet om. Jeg har blandt andet været i Jordan og Libanon med Andreas Kamm for at se deres projekter, som de driver godt og loyalt, siger Inger Støjberg.



Andreas Kamm startede i Dansk Flygtningehjælp i 1979 og blev generalsekretær i 1998. Dansk Flygtningehjælp er i dag en international organisation med kontorer i 40 lande og et årligt budget på små tre milliarder kroner.



- Verdens flygtninge og internt fordrevne har mere end nogensinde brug for en organisation, som både hjælper her og nu, beskytter flygtningenes rettigheder og forbedrer deres fremtidsmuligheder, skriver Andreas Kamm fredag om den situation, han forlader.



