Samuelsen støtter Trumps nødvendige angreb på Syrien

11. september 2001 ændrede fuldstændig udenrigspolitikken hos USA's daværende præsident, George Bush.



På samme måde vil det formodede kemiske angreb på den syriske befolkning ændre strategien i forhold til Syrien hos USA's nuværende præsident, Donald Trump.



Sådan lyder i hvert fald analysen fra udenrigsminister Anders Samuelsen (LA), efter USA natten til fredag har angrebet en syrisk luftbase.



- Bush førte valgkamp på, at amerikanerne ikke skulle blande sig i alle mulige konflikter ude i verden, men fokusere på at gøre USA stort igen. Præcis ligesom Trump, siger udenrigsministeren.



- For Bush kom 11. september, som fuldstændig tvang ham til at tænke anderledes, tænke globalt. Jeg har en fornemmelse af, at det samme er ved at ske for Trump nu.



Det amerikanske angreb er en reaktion på et formodet giftgasangreb i den syriske by Khan Sheikoun, der har kostet mindst 86 personer livet.



Det var et helt nødvendigt angreb fra Trump, betoner Anders Samuelsen:



- Der var ikke noget andet valg for ham, med mindre han ville ende i præcis samme situation som Obama og dermed give carte blanche til præsident Bashar al-Assad.



- Så det er ikke et spørgsmål om, hvorvidt det var klogt eller ej. Det var et nødvendigt træk fra Trumps side, og det bakker jeg op om.



/ritzau/