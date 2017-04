Rusland: Angreb i Syrien kan ses som angreb på FN-nation

Relateret indhold Artikler

Rusland vil indkalde til et hastemøde i FN's Sikkerhedsråd, efter at USA natten til fredag dansk tid udførte et missilangreb mod en syrisk luftbase.



Det oplyser lederen af det russiske overhus' forsvarskomité, Viktor Ozerov, ifølge nyhedsbureauet Reuters.



Den russiske parlamentariker siger i samme forbindelse, at det amerikanske angreb i Syrien meget vel kan have undergravet bestræbelserne på at bekæmpe terrorisme i Syrien.



"Dette (angrebet, red.) kan blive set som en handling af aggression fra USA mod en FN-nation," siger Viktor Ozerov ifølge Reuters.



Det er endnu uvist, hvornår Rusland vil kræve mødet i FN's Sikkerhedsråd.



Den russiske reaktion på USA's angreb tæller også varsler om, at det kan bringe koalitionen i Syrien mellem flere lande i fare.



Det skriver ligeledes Reuters.



Rusland mener ikke, at det er bevist, at det var Bashar al-Assads regeringsstyrker, der stod bag angrebet med giftgas i Idlib. Angrebet, der har udløst USA's missilangreb.



"USA's angreb har til formål at validere en tidligere dom om al-Assads ansvar for brugen af kemiske våben i Idlib med krudt, sagde formanden for de russiske parlaments kommission for udenrigspolitik, Konstantin Kosachev, ifølge Interfax," skriver Reuters.



Derudover bliver angrebet kaldt dobbeltmoralsk af en anden russisk politiker, mens Iran stærkt fordømmer det.



Forud for det amerikanske angreb på den syriske luftbase, der blev udført via jord-til-jord-missiler affyret fra amerikanske flådefartøjer, advarede amerikanerne russerne. Det skriver AFP.



"Russiske styrker blev informeret forud for angrebet ved hjælp af allerede etablerede kommunikationskanaler."



"USA's militær tog forholdsregler for at mindske risikoen for russisk personale på flybasen," sagde kaptajn Jeff Davies ifølge AFP tidligt fredag morgen.



/ritzau/