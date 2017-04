Donald Trump-rådgiver taler varmt om bankopsplitning

Relateret indhold Artikler

Gary Cohn, der rådgiver Det Hvide Hus om økonomisk politik, har angiveligt talt varmt om Glass-Steagall-inspirerede tiltag til opsplitning af storbankers investerings- og detailforretninger over for amerikanske kongresmedlemmer. Det skriver Financial Times.



Idéen blev luftet af Donald Trump i løbet af valgkampen, men den er senere hen trådt i baggrunden til fordel for præsidentens ønske om deregulering af Wall Street. Noget tyder dog på, at den ikke er gået helt i glemmebogen. En talsmand bekræfter Gary Cohns udtalelser, og siger til Financial Times, at kommentarerne skal se i lyset af præsidentens tidligere udtalte position.



"Præsidenten talte om behovet for en simplificering af banksystemet under valgkampagnen, det han kaldte "21st Century Glass-Steagall", for at gøre det lettere for virksomheder at vokse og skabe job i deres samfund," siger talsmanden ifølge Financial Times.



Idéen ville sandsynligvis møde bred opbakning i det amerikanske senat, hvor især demokraterne Elizabeth Warren og Bernie Sanders længe har talt varmt for idéen. Elizabeth Warren reagerede på Gary Cohns kommentarer ved torsdag at introducere et lovforslag ved navn "21st Century Glass-Steagall Act."



Forslaget har rod i Glass-Steagall-loven fra tiden efter krisen i 30'erne, der forbød finansielle institutioner fra at fungere som detailbanker og drive handels- og investeringsaktiviteter. Glass-Steagall-loven blev afskaffet i 1999 og banede vejen for eksempelvis Citigroups tilblivelse.



/ritzau/FINANS