Regeringen åbner for revision af 225-timers-reglen

Dansk Folkeparti mener, der er behov for at undersøge, om 225-timers-reglen virker efter hensigten. Støttepartiet har derfor henvendt sig til regeringen og foreslået, at forligspartierne sammen evaluerer reglen.



Regeringen hilser forslaget velkommen, skriver Information.



"Det tager jeg gerne en drøftelse med forligspartierne om i løbet af foråret," skriver beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) i en mail til avisen.



225-timers-reglen blev vedtaget i 2015 af den daværende Venstre-regering med støtte fra De Konservative, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti.



Reglen betyder, at kontanthjælpsmodtagere får skåret deres ydelse, hvis de ikke arbejder mindst fem timer om ugen.



For få uger siden blev det efter en principafgørelse i Ankestyrelsen slået fast, at kontanthjælpsmodtagere med en vurderet arbejdsevne på ned til fem timer om ugen også skal leve op til 225-timers-reglen.



Det har aldrig været meningen at ramme ledige med så begrænset arbejdsevne, siger beskæftigelsesordfører Bent Bøgsted (DF):



"Nu skal vi have tid til at foretage en vurdering af de utilsigtede konsekvenser, reglen har haft. Så må vi se, hvad vi kan blive enige om."



"Jeg kan jo ikke på forhånd sige, at ministeren vil gå med til det hele, men nu får vi hvert fald set på det," siger han til Information.



Bent Bøgsted vurderer dog, at der generelt er for mange ledige i kontanthjælpssystemet, der slet ikke kan arbejde - og derfor burde være i fleksjobordningen eller tildeles førtidspension.



"Det er mit indtryk, at ledige ikke i tilstrækkelig grad har fået den afklaring, de har krav på. Det er også noget, vi skal kigge på."



"Hvis ikke der bliver gjort en indsats, vil vi fortsat se mange kontanthjælpsmodtagere, der slet ikke burde være i det system," siger han til Information.



Socialdemokratiets beskæftigelsesordfører, Leif Lahn Jensen, glæder sig over revisionen af reglen. Han så dog helst, at den blev helt droppet.



"Det er ikke kun ledige med en arbejdsevne på fem timer om ugen, der bliver ramt alt for hårdt af 225-timers-reglen."



"Mange handicappede og svage kontanthjælpsmodtagere, der som sådan er klar til arbejdsmarkedet, har fået skåret deres ydelser på en urimelig baggrund. Vi mener, man helt burde sløjfe reglen," siger han til Information.



De Konservative og Liberal Alliance hilser drøftelserne velkommen, men vil ikke diskutere reglen i pressen før revisionen senere på foråret.



