Tusk og May vil forsøge at dæmpe brexit-spændinger

EU-præsident Donald Tusk og premierminister Theresa May vil forsøge at dæmpe spændingerne under de svære forhandlinger om den britiske exit fra EU.



Det har de ifølge en EU-kilde torsdag lovet hinanden under et næsten to timer langt møde i London.



"De blev enige om at holde løbende kontakt gennem hele brexit-processen for at bevare en konstruktiv tilgang og forsøge at dæmpe de spændinger, der kan opstå, siger EU-kilden.



Og forhandlingerne vil "uundgåeligt blive svære" på områder som Gibraltar, forudser han.



Det skyldes, at Donald Tusk i sit udkast til retningslinjer for forhandlingerne lægger op til at give Spanien vetoret i forhold til Gibraltar efter briternes exit.



UK og Spanien skal være enige om Gibraltar



En kommende frihandelsaftale mellem EU og Storbritannien kan således kun gælde for Gibraltar, hvis Storbritannien og Spanien er enige om det, foreslår Tusk.



May har på mødet med Tusk understreget, at briterne ønsker "et dybt og særligt partnerskab med EU" efter deres exit fra EU.



Hun finder EU-præsidentens udspil til retningslinjer for brexit-forhandlingerne "konstruktivt", siger en talsmand for Downing Street.



Men Storbritannien vil stå fast, når det gælder Gibraltar.



"Storbritannien vil forsøge at få den bedst mulige aftale for Gibraltar, når Storbritannien forlader EU, siger Mays talsmand.



Theresa May har således gjort det klart, at der ikke bliver besluttet noget om Gibraltar uden opbakning fra befolkningen i den britiske forpost i det sydlige Spanien.



Retningslinjer på møde den 29. april



På mødet i London har Donald Tusk gennemgået sit oplæg til forhandlingerne for Theresa May.



Stats- og regeringscheferne for de 27 lande, der bliver i EU, skal på et topmøde 29. april vedtage de endelige retningslinjer for forhandlingerne.



Theresa May ser ifølge sin talsmand frem til at komme i gang.



"Begge ledere var enige om, at tonen i samtalerne havde været positiv på begge sider, siger Mays talsmand efter mødet med Tusk.



Storbritannien aktiverede 29. marts processen i EU-traktatens artikel 50, der starter nedtællingen på to år til britisk exit fra EU.



Briterne forlader efter planen senest EU-samarbejdet 29. marts 2019.



/ritzau/