Folketinget udtaler sin alvorligste kritik af Esben Lunde

Relateret indhold Artikler

"Meget skarp kritik", "alvorligste kritik", "overordentligt kritisabelt".



Alvoren er til at tage at føle på i Miljø- og Fødevareudvalgets beretning om Esben Lunde Larsens (V) håndtering af kvotekonger i fiskeriet.



Med beretningen har miljø- og fødevareministeren torsdag modtaget en stor næse i kvotesagen. Folketinget udtaler sin alvorligste kritik.



- Man må sige, at den her næse nærmest er af historiske dimensioner, siger fiskeriordfører Ib Poulsen (DF).



Ministeren tager næsen til efterretning, fortæller han til Ritzau:



- Det er en situation, der ærgrer mig. Jeg har givet en undskyldning til Folketinget. Min opgave er at se fremad og løse de opgaver, der er i relation til fiskeripolitikken, siger Esben Lunde Larsen.



- Jeg har fire ordfører fra DF, som jeg under normale omstændigheder har et godt samarbejde med. Der er kommet kurer på tråden. Det har jeg undskyldt for. Nu er det min opgave at få rettet op på det.



Ministeren understreger, at han tidligere på ugen har undskyldt sig i sagen. Adspurgt hvad den undskyldning dækker over, svarer han:



- Den dækker over, at der er nogle partier, der har ønsket at få flere papirer oversendt, end der er kommet.



Esben Lunde Larsen var fredag i samråd, hvor han efterfølgende har erkendt, at han udtrykte sig "upræcist".



Det skete, da han skulle oplyse, hvilke informationer han havde videregivet til de borgerlige partier om kvotekonger - fiskere med store fangstkvoter.



Ministeren har haft kendskab til flere forslag til at begrænse de såkaldte kvotekonger, end han tidligere havde oplyst.



Alvoren i næsen skærpes, da folketingsflertallets muligheder for at gennemføre den mest kraftfulde indsats mod kvotekongerne er blevet svækket, lyder det i beretningen.



Adspurgt hvor det efterlader samarbejdet med ministeren (V) svarer DF-ordfører Ib Poulsen:



- Nu er der slået en streg i sandet. Han har fået et kæmpestort gult kort. Så arbejder vi videre.



- Men vi ved fra fodbold, at når man har fået et gult kort, så trækker man sig i hvert fald i de næste par tacklinger, der måtte komme.



/ritzau/