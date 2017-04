Mette F: Regeringen bør sløjfe produktivitetskrav til sygehuse

Relateret indhold Artikler

Regeringen bør sætte sig sammen med regionerne og finde et klogere redskab til at styre sundhedssektoren end via produktivitetskravet.



Sådan lyder budskabet fra Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, på dagen hvor Danske Regioner holder generalforsamling.



- Vi har behov for en mere intelligent ledelse af vores sygehuse. Produktivitetskravet blev jo opfundet på et tidspunkt med lange ventelister. Mange af de ventetider er blevet nedbragt til stor fordel for patienterne.



- Toprocentskravet er ikke den rigtige måde at styre alt på i sundhedsvæsenet. Et oplagt eksempel er fødeafdelingerne: Man kan altså ikke bede fødende om at føde to procent hurtigere, siger Mette Frederiksen.



Dansk Folkeparti vil gøre det til et krav i efterårets finanslov, at der afsættes flere penge til landets sygehuse. Partiet kræver de planlagte produktivitetskrav annulleret.



Også De Radikale mener, at produktivitetskravet har overlevet sig selv.



- Det fører til en uhensigtsmæssig skævvridning, hvor fokus er på, hvor hurtigt regionerne kan behandle hvor mange - i stedet for, hvor sund befolkningen kan være, siger partileder Morten Østergaard.



Indtil en ny styringsmodel er klar, foreslår R, at regionerne får én stor pose penge i stedet for at betale hospitalerne direkte for hver behandling. Dette skal give et incitament til at prioritere forebyggende indsatser.



Men det er ikke den bedste løsning i Mette Frederiksens optik:



- Det klogeste ville være at udvikle et nyt redskab og få det til at virke så hurtigt som overhovedet muligt, siger hun.



- Man kan ikke bare afskaffe kravet uden at sætte noget andet i stedet. Det er jo stadig vigtigt, at vi driver vores sygehuse effektivt.



Regeringen har tidligere gjort det klart, at den som udgangspunkt ønsker at fastholde et produktivitetskrav på sygehusene.



/ritzau/