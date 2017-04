Lunde Larsen ventes at få alvorlig næse efter kvotesag

Relateret indhold Artikler

Selv om sagen om de såkaldte kvotekonger ikke kommer til at koste Esben Lunde Larsen (V) posten som miljø- og fødevareminister, så ser det ud til, at der stadig vil blive rettet en særdeles hård kritik mod ministeren.



Et flertal i Folketinget ventes således at rette "meget skarp kritik" af miljø- og fødevareministeren i sagen om de såkaldte kvotekonger.



Hans ageren kaldes i øvrigt "overordentlig kritisabel", skriver DR på baggrund af en udtalelse, der ventes vedtaget på et udvalgsmøde torsdag formiddag.



Udtalelsen fokuserer blandt andet på ministerens tilbageholdelse af informationer om kvotekonger, der sidder på store andele fiskerikvoterne.



- Folketinget konstaterer, at ministeren ikke har oversendt ministeriets forslag til at modvirke kvotekoncentrationen og de såkaldte kvotekonger til Folketinget, på trods af at et flertal ved gentagne lejligheder har ytret ønsker herom.



- De efterspurgte oplysninger ville have været af stor betydning for de enkelte partiers mulighed for at udforme effektive forslag til at begrænse kvotekoncentrationen, lyder det i udtalelsen ifølge DR.



