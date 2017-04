Ejendomsmæglere om boligskat: Det vigtigste er afklaring

Relateret indhold Artikler

Det er afgørende for boligmarkedet, at politikerne på Christiansborg snart finder frem til en fælles løsning om det nye boligskat-system.



Sådan lyder udmeldingen fra brancheforeningen Dansk Ejendomsmæglerforening samt fra ejendomsmæglerkæden Home, efter at forhandlingerne om et nyt boligskat-system onsdag brød sammen.



- Opfordringen til politikerne er: Se nu at trække i arbejdstøjet og få landet en aftale, som et bredt flertal står bag, siger Torben Strøm, der er formand for Dansk Ejendomsmæglerforening.



- Der er ingen tvivl om, at jo længere tid der går, før regeringen lander en aftale, jo mere vil usikkerheden brede sig, siger Torben Strøm.



Også i ejendomsmæglerkæden Home håber man, at politikerne snart finder frem til en løsning på det meget omdiskuterede boligskat-system.



Det siger Mads Ellegaard, der er relationschef i Home.



- Det vigtigste er, at der kommer en afklaring. Det danske boligmarked har traditionelt set en virkelig god historik for bare at tilpasse sig de vilkår, der bliver sat fra politisk side, siger Mads Ellegaard.



Han tilføjer, at usikkerhed er det værste for markedet.



- Det har vi tidligere mærket markant, hvor usikkerheden omkring boligskat har lagt boligmarkedet i dvale, lyder det fra Mads Ellegaard.



Han påpeger dog også, at den nuværende, sunde økonomi har mindsket usikkerheden, så der alligevel er optimisme på boligmarkedet.



- Vi oplever, at der er en bundsolid optimisme omkring folks privatøkonomi og om nationens økonomi. De faktorer kombineret med en meget lav rente gør, at man er ret robust som boligkøber og boligsælger.



Ifølge Boligsiden er der da også blevet handlet hele 10.632 boliger i årets første to måneder. Det er ti procent flere end i samme periode i 2016.



Finansminister Kristian Jensen (V) meddelte onsdag, at det ikke var lykkedes regeringen at finde flertal for det forslag, som den oprindeligt fremlagde.



Derfor vil han med sine embedsmænd hen over påsken gå i det, som han kalder "tænkeboks", for på anden vis at sikre "tryghed for boligejerne".



/ritzau/