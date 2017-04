Ejendomsmæglere om boligskat: Det vigtigste er afklaring

Relateret indhold Artikler

Selv om det traditionelt set er ren "gift" for boligmarkedet, når der - ligesom det er tilfældet i øjeblikket - er usikkerhed omkring boligbeskatningen, så klarer det danske boligmarked sig overraskende godt for tiden.



Sådan lyder budskabet fra Mads Ellegaard, relationschef i Home, efter at forhandlingerne om et nyt boligskat-system onsdag brød sammen.



"Vi oplever, at der er en bundsolid optimisme omkring folks privatøkonomi og om nationens økonomi. De faktorer kombineret med en meget lav rente gør, at man er ret robust som boligkøber og boligsælger," siger Mads Ellegaard.



Alligevel understreger han dog, at det er vigtigt for boligmarkedet, at politikerne på Christiansborg snart finder frem til en fælles løsning.



"Det vigtigste er, at der kommer en afklaring. Det danske boligmarked har traditionelt set en virkelig god historik for bare at tilpasse sig de vilkår, der bliver sat fra politisk side. Så afklaring er det vigtigste," siger han.



/ritzau/